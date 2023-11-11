قبيل انعقادها.. بيان هام من وزارة الخارجية السعودية يخص القمة العربية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنه تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وفي بيان لها؛ ذكرت الخارجية السعودية، أن ذلك يأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

وأشارت الخارجية السعودية في بيانها إلى أن القرار جاء بعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ واستشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.