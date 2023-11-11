قصة تسمية حارة دبانة على اسم المشروب الغازي سبيرو سباتس

ترجع تسمية حارة دبانة وعلاقتها بالمشروب الغازي سبيرو سباتس، إلى أن المصريين يعرفون الأماكن بأسماء مألوفة للسان، وإذا استصعبوا النطق حرفوها للتسهيل والتخفيف.





شركة "سبيرو سباتس" هي شركة وطنية رائدة ولها تاريخ طويل في السوق المصرية، حيث تعمل منذ عقود وتقدم منتجاتها في جميع المحافظات.

ومع ذلك، فقد حققت الشركة زخمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد أن أصبحت محط اهتمام الجمهور في مصر وتصدرت قائمة المواضيع الشائعة في وسائل التواصل الاجتماعي.



وحارة "درب دبانة" متفرعة من شارع عماد الدين بعد تقاطع شارع زكريا أحمد، وهي غير مستقيمة مُلتوية إلى الداخل تطل من الجهة الأخرى على شارع الفاليرو ومطعم *آخر ساعة" الشهير.

الحارة قديماً كانت إسطبل خيل للإنجليز بمنطقة الأزبكية، ولكن سبب التسمية يعود لوجود مصنع "سبيرو سباتس" المشروب الشهير فى عشرينات القرن الماضى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.