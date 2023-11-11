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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مدار يومين.. قافلة طبية علاجية بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية

قافلة طبية بالعامرية
قافلة طبية بالعامرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية الجلاء على مدار يومين بالوحدة الصحية بقرية الجلاء بمنطقه العامرية بالإسكندرية والتي تبعد ٢٥ كم عن أقرب مستشفى عام ( مستشفى العامرية العام ).

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٨ تخصصات ( باطنة ( ٢ عيادة) - أطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم اسره - أسنان - رمد ) بإجمالي ٩ عيادات وشارك فيها ٥٣ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

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وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٤٥٩ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٤ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ١٣٢ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١١٩ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٨ أشعة سينية و ٤٢ أشعة موجات صوتية علاوة على فحص ٧٥ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٥٩١ مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي و إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

الاسكندرية إدارة القوافل الطبية أعضاء الفريق الطبي التثقيف الصحي الدكتور خالد عبد الغفار الطب العلاجي الفريق الطبي الشئون الصحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الضغط والسكر

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