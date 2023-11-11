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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

944.5 مليون جنيه قيمة تداول أسهم قطاع العقارات بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية تعاملات الأسبوع بقيمة تداول بلغت 944.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداول بلغت 746.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 707.5 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك رابع القائمة بقيمة تداول بلغت 531.5 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 373 مليون جنيه، ثم أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 225 مليون جنيه. 

 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات تعاملات البورصه في ختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 6987 نقطة.

قطاع العقارات تعاملات الأسبوع الماضي قيمة تداول قطاعات الأسهم مؤشرات تعاملات البورصه

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