حملات دعاء مكثف للعامري فاروق من جمهور الأهلي ومحبيه.. شاهد

دشن جمهور النادي الأهلي، وعشاق الرياضة هاشتاجا وتمنيات بالشفاء العاجل للعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وشارك مغردون هاشتاج الدعاء بالشفاء للعامري فاروق، عبر منصة أكس، تويتر سابقاً.

وتعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة السابق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

واخطر الطبيب المعالج للعامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ، أسرته أنه سيجري له جراحة رابعة، لاكتشاف جلطة في القدم، وذلك بهدف تركيب “شبكة” لازالة الجلطة والسيطرة عليها ، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تحديد أي مؤشرات للحالة إلا بعد مرور مرحلة الخطر والسيطرة على جميع الأسباب المؤدية لاستمراره في الغيبوبة.

كان العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي خضع لجراحة دقيقة ثالثة في المخ ظهر اليوم الأربعاء ، حيث فاجئ الطبيب المعالج الجميع بقراره بدخول فاروق للعمليات اثناء فحصه في الرعاية المركزة لعمل “درنقة” ، وخضع العامري فاروق امس لجراحتين لوقف نزيف المخ الذي تعرض له لاختلاط شرايين ببعضهم مما أدى للنزيف ، ثم عمل قسطرة في المخ في محاولات لوقف النزيف.