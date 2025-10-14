نهال عنبر : انعقاد قمة شرم الشيخ فخر لمصر

أعربت النجمة نهال عنبر عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر، مؤكدة أن الوطن حمل راية السلام ودافع عن الحق بكل شرف.

ووجهت نهال عنبر تحية تقدير وامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته الكريمة وجهوده الكبيرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

أكدت نهال عنبر في تصريحات لصدي البلد " أن انعقاد المؤتمر على أرض مصر وتبنيها لهذا الحدث الجلل لا يعد فقط خطوة سياسية مهمة، بل هو فخر كل المصريين، مؤكدة أن مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض وحصنها المنيع في الدفاع عن الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.