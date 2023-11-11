سويلم يعلن مفاجأة عاجلة وسارة لجمهور الزمالك.. تفاصيل

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن مفاجأة عاجلة وسارة للزمالك، تتعلق بإمكانية مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة من كأس السوبر في شكلها الجديد.

وأشار سويلم خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن وجود الزمالك في بطولة السوبر يعتبر إضافة كبرى، موضحا أن مشاركة الفريق في البطولة بشكلها الجديد قد تكون واردة مع تغيير مجلس الإدارة، وربما يتغير التعامل مع الزمالك بعد تغيير الإدارة.

ولفت إلى أن إدارة الزمالك الجديدة تعتبر أنها لم تعتذر عن النسخة الماضية وترغب في بدء صفحة جديدة، ولكنه أكد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بعقوبة الزمالك بسبب اعتذاره عن النسخة الماضية من بطولة السوبر.