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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفاجأة صادمة.. ظهور طارق حامد في الزمالك.. هل سيعود؟

طارق حامد
طارق حامد

أثار لاعب ضمك السعودي طارق حامد الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب وجوده دلخل نادي الزمالك أمس، حيث يبحث الجمهور عن سبب تواجد اللاعب داخل القلعة البيضاء.

طارق حامد 

سبب ظهور طارق حامد بنادي الزمالك

 طارق حامد متواجد في مصر، لكي ينتظم في معسكر منتخب مصر، وكان سبب تواجد طارق حامد داخل نادي الزمالك إنهاء بعض الأوراق الخاصة به "تحرير توكيل" عن طريق سيارة الشهر العقاري المميكنة التي تتواجد داخل الزمالك كل يوم جمعة.

مباريات منتخب مصر

يذكر أن طارق حامد انضم إلى قائمة منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي جيبوتى وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجارى في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتى وسيراليون على النحو التالي:

خط الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، على جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامى، رامى ربيعة، محمد حمدى، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد الننى، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.

في الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف.

طارق حامد 

أزمة ثلاثي نادي الزمالك

وكان ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزناري، قد غادروا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد بأقل من 24 ساعة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني والذى قرر استبعاد الثلاثي وتجميدهم لحين عرض أمرهم على مجلس الإدارة.

واجتمع مجلس إدارة الزمالك وناقش مذكرة عبدالواحد السيد مدير الكرة في الفريق، وقرر تجميد الثلاثى وإحالتهم للتحقيق، بالإضافة إلى عرضهم للبيع بعد ما بدر منهم، كما قرر توجيه الشكر للكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للفريق، وكذلك لمدحت عبدالهادى المدرب العام، مع إسناد مهمة تدريب الفريق مؤقتا لمعتمد جمال، بالإضافة لتواجد أحمد مجدى كمدرب ومحمد عبدالمنصف مدربا لحراس المرمى وعبدالواحد السيد مديرًا للكرة.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، المعروض للبيع خضع للتحقيق اليوم في مقر النادي الأبيض، مشيرا إلى أن أقوال اللاعب في التحقيقات كانت مفاجأة كبيرة، بعدما أكد بأنه سبق وخرج من معسكر الفريق لتناول العشاء، وفوجئ بإخطاره بعدم عودته، كما طالب بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة.

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