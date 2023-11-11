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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج مستشفيي الشفاء والقدس عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

مستشفى الشفاء أمس
مستشفى الشفاء أمس

قالت مصادر صحية في غزة إن مستشفيي الشفاء والقدس خرجا عن الخدمة بسبب نفاد الوقود في ظل أوضاع إنسانية كارثية، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

وذكر المدير العام للمستشفيات في غزة أنه يجري محادثات مع الصليب الأحمر لإدخال بعض الوقود للمستشفيات "لكنهم أبلغونا برفض قوات الاحتلال".

وقال محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، اليوم السبت: "كل ما يمكنني قوله هو أننا بدأنا نفقد أرواحاً. المرضى يموتون كل دقيقة، والضحايا والجرحى يموتون أيضاً، حتى الأطفال في الحاضنات، لقد فقدنا طفلاً في الحاضنة، كما فقدنا شابًا في وحدة العناية المركزة".

وأضاف أن المستشفى الواقع في مدينة غزة، ترك بدون كهرباء وإنترنت ومياه وإمدادات طبية.
 

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