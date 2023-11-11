حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن المقاومة في الضفة مستمرة، وعمليات إطلاق النار على جنود العدو متواصلة وستتصاعد طالما استمر العدوان على أرضنا وشعبنا.

وقالت الحركة في بيان لها: “وجهت حماس التحية للمقاومين الأبطال في جنين ونابلس وطولكرم وجميع مناطق الضفة، ودعت إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة، وملاحقة جنوده ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت: “نشدد على ضرورة استمرار الفعاليات الغاضبة دعماً وإسناداً لغزة وتحدياً لهذا المحتل الذي ليس له استقرار أو مكان على هذه الأرض”.

وتابعت: “استمراراً واتصالاً بحرب الإبادة الصهيونية في غزة، يواصل جيش الاحتلال ومستوطنوه إرهابهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث ارتقى أكثر من 190 شهيداً في الضفة الغربية منذ بداية معركة طوفان الأقصى، إضافة إلى اعتقال 2600 فلسطيني”.