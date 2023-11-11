4 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-11-2023

ينشر موقع "صدى البلد" تقريرا حول أسعار الخضراوات اليوم، السبت، بالأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:-

يتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الكوسة من سعر 4 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

يتراوح سعر خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

يتراوح سعركيلو جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 32 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو خيار بلدي من 3 إلى 4 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو بسلة من 15 إلى 23 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الثوم من 23 إلى 40 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البامية من 32 إلى 34 جنيهًا.