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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضراوات اليوم السبت 11-11-2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينشر موقع "صدى البلد" تقريرا حول أسعار الخضراوات اليوم، السبت، بالأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:-

يتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الكوسة من سعر 4 إلى 7 جنيهات. 

يتراوح سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

يتراوح سعر خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

يتراوح سعركيلو جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات.

 

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يتراوح سعر كيلو باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 32 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو خيار بلدي من 3 إلى 4 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو بسلة من 15 إلى 23 جنيهًا.

يتراوح سعر  كيلو الثوم من 23 إلى 40 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو  البامية من 32 إلى 34 جنيهًا.

 

أسعار الخضراوات اليوم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الكوسة سعر كيلو البصل

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