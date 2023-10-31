الطماطم بـ 12 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، وفقا للأسواق بين الارتفاع والانخفاض.

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضروات والفاكهة كما نشرتها بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

سعر الطماطم بين 5 وحتى 12.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطس بين 10 وحتى 13 جنيهًا للكيلو الواحد

سعر البصل من 15 إلى 19 جنيهًا للكيلو

سعر الجزر بدون عروش بين 7 وحتى 15 جنيهًا للكيلو

سعر الفاصوليا الخضراء بين 5 وحتى 10 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان البلدي بين 3 وحتى 4.5 جنيه للكيلو

أما أسعار الفاكهة فجاءت كالتالي:

سعر البرتقال البلدي بين 5 وحتى 7 جنيهات للكيلو

سعر التفاح امريكي ايطالي بين 25 وحتى 35 جنيهًا للكيلو

سعر البلح رملي بين 8 وحتى 12 جنيهًا للكيلو