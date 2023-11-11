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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهداه إلى عايدة عبد العزيز.. مهرجان إيزيس لمسرح المرآة يفتح باب المشاركة

عايدة عبد العزيز
عايدة عبد العزيز

عقدت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة الاجتماع الأول لمجلس أمناء المهرجان بتشكيله الجديد استعدادا لبدء التحضيرات وفتح باب التقديم للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان المهداة للفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبد العزيز، والمقرر عقدها فى الفترة من 26 إبريل 2024 وحتى الثاني من مايو 2024.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء من الاعضاء المؤسسين الفنان فتحي عبد الوهاب والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية الكبيرة مشيرة موسى والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل، وانضم إليهم في التشكيل الجديد د. أمل جمال وكيل وزارة الشباب سابقا واستشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير والفنانة د. رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون والمخرج المسرحي د. محمود ابو دومة و الروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، بالإضافة إلى مديرتي المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير على والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، ورئيسة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفي.

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وحضر الاجتماع أيضا الكاتبة الصحفية منى شديد المستشار الإعلامي للمهرجان، والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوم كوم الراعي الإعلامي للمهرجان فى دورته الثانية.

وأشارت عبير لطفي الى أن الدورة الأولي للمهرجان حققت نجاحا كبيرا على المستويين المحلي والعربي وكذلك الدولي، وحصدت العروض التي شهد مهرجان ايزيس عرضها العالمي الأول، عددا من الجوائز في مهرجانات دولية وعربية أخرى على مدار العامين الماضيين مثل العرض التونسي "اخر مرة" للمخرجة وفاء طبوبي الذى حصد جوائز مهرجاني القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وأيام قرطاج المسرحية في تونس، مؤكدة أن تأسيس كيان رسمي للمهرجان ومؤسسة يعمل تحت مظلتها تطلب بعض الوقت، ولذلك تأخر انعقاد دورته الثانية حتى الأن، ومعلنة عن إنشاء مؤسسة باسم "جارة القمر" ينظم المهرجان من خلالها.

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