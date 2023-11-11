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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شعرت بالرعب لمشاهدة العنف.. كيت بلانشيت: يجب وقف إطلاق النار على غزة

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

استنكرت الفنانة الأسترالية وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كيت بلانشيت ما يحدث فى غزة مؤكدة  ضرورة وقف اطلاق النار وذلك فى خطاب بالبرلمان الأوروبي.

ودعت كيت بلانشيت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج فوراً عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن.

وقالت كيت بلانشيت فى كلمتها : "أنا لست من سوريا، أو أوكرانيا، أو يمنية، أو أفغانستان، أو من جنوب السودان، أو فلسطين، أنا لست سياسية، لكنني شاهدة، فلقد شهدت التكلفة البشرية للحرب، والعنف، والاضطهاد في زياراتي للمخيمات حول العالم، لا أستطيع الإشاحة بوجهي في الأسابيع القليلة الماضية، شعرنا بالرعب لمشاهدة العنف المستمر في غزة، الصراع لا يزال يكلف آلاف الأرواح من الأبرياء".

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كيت بلانشيت

وكانت الممثلة كيت بلانشيت، قد فازت بجائزة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم Tár، في حفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 76 الذي أقيم في لندن.

شهدت أجواء حفل توزيع جوائز البافتا أجواء رائعة من الرقص والغناء، والاحتفاء بالسينما العالمية، وكانت السجادة الحمراء مكانا مناسبا لإعلان النجوم دعمهم الكامل للقضية الأوكرانية، في ظل استمرار الحرب الروسية، من خلال تعليق رموز للتضامن على ملابسهم. 

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