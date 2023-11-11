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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات في مراكز الشباب بسيناء

البرنامج الكشفي لتنمية
البرنامج الكشفي لتنمية المهارات بمراكز الشباب

تواصل  مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، تنفيذ  البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز  الشباب في المدن والقرى  على المستوى المحلي خلال الفترة من 15-10-2023 وحتى 15-1-2024، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،و جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية.

200 من الطلائع

ومن جهته، قال عبد المقصود رمضان، مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة، إن التدريب يتم في المراكز، من خلال القادة الكشفيين بإجمالي 200 طليع وطليعة لكل مركز.

وأوضح أنه تم تنفيذ البرنامج في مركز شباب السلام بالعريش، وذلك بتلوين مكونات الزي الكشفي، ومن هو مؤسس الحركة الكشفية، وشفرات الكشفية، وشفرة الأرقام، من تدريب القائدة آية سعيد.

كما نفذ مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، البرنامج، من تدريب القائد خالد حجاب، من حيث استكمال تعريف الحركة الكشفية وأنواع الربطات.

وأشرف على تنفيذ البرنامج، بشرى أحمد محمد مسئول النشاط الكشفي في الإدارة.

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