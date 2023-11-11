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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطر ورواندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جانب من توقيع مذكره
جانب من توقيع مذكره التفاهم

وقعت قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جمهورية رواندا.

وقع مذكرة التفاهم كل من السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة بولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا.

وجاءت هذه المذكرة، خلال زيارة رسمية لوفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى العاصمة الرواندية كيغالي، ضمن إطار جهود دولة قطر لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع القارة الإفريقية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في البنية التحتية العامة، وصياغة سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجالات متعددة مثل: الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، ومجال تدفق البيانات عبر الحدود.

وفي هذا الإطار، قال السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن هذا التعاون هو شهادة على التزامنا بتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى شراكة مثمرة مع جمهورية رواندا، تسهم في تعزيز التعاون وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين".

وأضاف أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين، لتحقيق المزيد من التقدم، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

دولة قطر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دولة رواندا مذكرة تفاهم محمد بن علي المناعي

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