لندن.. متظاهرون بالآلاف خارج السفارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

في ناين إلمز في لندن، يمتلئ الهواء بحماسة ورجاء الأصوات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وتعرب عن التضامن مع فلسطين.

مظاهرة حاشدة بلغ عدد المشاركين فيها، الآلاف، نُظمت خارج سفارة الولايات المتحدة في لندن، حيث تجمع حشد متزايد من المتظاهرين، مرددين الدعوة العالمية للسلام في الشرق الأوسط.

وأفادت مراسلة “سكاي نيوز”، أميليا هاربر، بأن الأعداد في المظاهرة، تتزايد باطراد؛ مما خلق شعورا واضحا بالإلحاح على دعوة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وكان الحشد يركز على شاشة كبيرة بالقرب من السفارة الأمريكية، ويعرض المتحدثين المتحمسين الذين يدعون بشدة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

"وقف إطلاق النار الآن"، هذا الشعار يتردد صداه في جميع أنحاء المظاهرة، ويرمز إلى النداء الجماعي لإنهاء الأعمال العدائية لإسرائيل في قطاع غزة.

ويتمركز ضباط الشرطة بمحط السفارة؛ لضمان سلامة التجمع ونظامه، حيث تتصاعد المشاعر العدائية من المتظاهرين المختلفين من اليمينين المتطرفين.