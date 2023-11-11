الهجن علم وتراث.. ندوة لـ مركز بحوث الصحراء في سيناء

افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الندوة العلمية التاسعة التي تنظمها الجمعية المصرية لعلوم الإبل، بالتعاون مع شعبة الإنتاج الحيواني والاتحاد المصري للهجن، تحت عنوان: “الهجن علم وتراث”.

وصرح د حسام شوقي بأنه مع تزايد الاهتمام بالإبل والنهوض بإنتاجيتها والأنشطة المرتبطة بها رياضياً وسياحياً وإنتاجياً وغذائياً وصحياً، تأتي هذه الندوة في ظل اهتمام الدولة بإبل السباق وإقامة العديد من مهرجانات سباق الهجن في سيناء ومطروح والعلمين وسيوة وغيرها، والتوسع في إقامة مضامير السباق علي أحدث الأسس العلمية والتي تضاهي السباقات في الدول المهتمة بسباق الهجن.

ومن جهته، أوضح الدكتور حمدي قنديل رئيس الجمعية المصرية لعلوم الإبل، إن الندوة تناولت التقنيات الحديثة في مجالات الطب البيطري والتناسل والتغذية، والتأكيد أن الهجن رياضة عربية أصيلة توارثتها الأجيال علي مر العصور والأزمنة، وهي تراث عريق تقدره الأجيال الحالية وتضعه في المكانة اللائقة به ويصفه الكثيرون بانها الرياضة القديمة – الحديثة .

سباقات الهجن

الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، قال إن سباقات الهجن لها مردود اقتصادي ومعنوي ومادي كبير على أهل القبائل، ويعمل على زيادة الروابط الاجتماعية والتآخي بين القبائل والشعوب، كما أن له مردود اقتصادي كبير على الدولة؛ حيث يسهم بشكل كبير في الترويج السياحي.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد عبد المقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن، أن الشعبة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم الفني من قوافل بيطرية ورعاية غذائية للإبل في جميع المحافظات الصحراوية.

وأشار إلى دور محطة بحوث جنوب سيناء في رعاية إبل الهجن الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، والمقدمة من دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة الماضية.

شارك في أعمال الندوة، عدد كبير من المهتمين بالإبل من الجامعات والمراكز البحثية، إضافة إلى عدد من بدو سيناء المهتمين بإبل الهجن، كما تم إقامة معرض خاص بأدوية أعلاف إبل الهجن على هامش الندوة.