ترتيب الدوري | الأهلي في الصدارة.. ومفاجأة صادمة بالقلعة البيضاء

انتهت منذ قليل مباراة الأهلي والجونة والتي أقيمت بملعب "خالد بشارة" في الجولة الرابعة المؤجلة بين الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز، والتي أسفرت عن تعادل الفريقين إيجابيا 1 -1 .

ويتوقف الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 مؤقتًا؛ بسبب التوقف الدولي، والذي سيبدأ من يوم 13 وحتى 21 نوفمبر 2023.



ويخوض المنتخب المصري خلال التوقف الدولي للدوري المصري الممتاز، مباراتين أمام جيبوتي وسيراليون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وبعد انتهاء مباراة الأهلي والجونة، اليوم، تصدر المارد الأحمر ترتيب الدوري العام برصيد 13 نقطة، وله مباراة مؤجلة، ويليه بيراميدز وصيفًا بنفس الرصيد من النقاط .

وجاء فى المركز الثالث مودرن فيوتشر والمركز الرابع زد أف سي برصيد 12 نقطة لكل منهما ثم الاتحاد السكندري خامسًا بـ11 نقطة .

أما نادى الزمالك فقد حقق مفاجأة سيئة لجمهوره، واحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بعد لعب 6 مباريات بنتائج فوزين، وخسارتين، وتعادلين.

واحتل المركز الأخير في الترتيب العام للدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 فريق المقاولون العرب، وهو المركز الثامن عشر برصيد نقطتين فقط.