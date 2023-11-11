المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم السبت، تدميرت أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء الاجتياح البري.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام أبوعبيدة، أن المقاومة تخوض لليوم السادس والثلاثين معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان وجيشه الهمجي، وملحمة الطوفان لن تمحوها جرائم الاحتلال البشع الذي يحاول غسل عاره.

وأكدت المقاومة على أن القوات الإسرائيلية لن تنعم بساعة من الهدوء في غزة.

لفتت كتائب القسام إلى أن هناك اشتباكات ضارية في غزة تجبر إسرائيل على التراجع وتغيير مسار التوغل، مضيفاً أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة.

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، في وقت سابق من اليوم ، أنها دمرت حشداً للآليات المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدف مجاهدو المقاومة 3 آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين105".

وأعلنت كتائب القسام قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.