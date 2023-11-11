غدًا.. افتتاح أعمال مؤتمر عُمان للجودة 2023

تبدأ غدًا الأحد أعمال "مؤتمر عُمان للجودة 2023" والمعرض المصاحب له ويقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لمناقشة العديد من المحاور الإدارية المتمثلة في سياسات المتابعة والتدقيق المحلية والعالمية وبيئة العمل والكادر البشري.

قالت وكالة الأنباء العمانية إن المؤتمربرعاية المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويستعرض المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين في قطاع الطاقة أحدث الابتكارات والتوجهات والتحديات المتعلقة بإدارة الجودة في قطاعي النفط والغاز في سلطنة عُمان.

ويتضمن المؤتمر عدة أوراق عمل وجلسات نقاشية تتعلق بوضع الأسس في إدارة الجودة، وضمان جودة المواد لعمليات النفط والغاز، وآخر تطورات نظم إدارة الجودة، وضمان جودة البيانات.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين وبناء علاقات مهنية مع المختصين في إدارة الجودة والتعرف على المنتجات والخدمات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة العمليات في قطاع الطاقة.

وسيشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له نحو 40 متحدّثًا من مختلف دول العالم، وحوالي 20 عارضًا وما يقارب من 300 مشارك.

