عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدًا.. افتتاح أعمال مؤتمر عُمان للجودة 2023

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

 تبدأ غدًا الأحد أعمال "مؤتمر عُمان للجودة 2023" والمعرض المصاحب له  ويقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لمناقشة العديد من المحاور الإدارية المتمثلة في سياسات المتابعة والتدقيق المحلية والعالمية وبيئة العمل والكادر البشري.

قالت وكالة الأنباء العمانية إن المؤتمربرعاية  المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

اقتصاد عمان| موارد المياه بمحافظة ظفار تؤكد جاهزية وكفاءة السدود في صلالة

اقتصاد عمان| لقاءات مع الحكومة لتنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات

ويستعرض المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين في قطاع الطاقة أحدث الابتكارات والتوجهات والتحديات المتعلقة بإدارة الجودة في قطاعي النفط والغاز في سلطنة عُمان.

ويتضمن المؤتمر عدة أوراق عمل وجلسات نقاشية تتعلق بوضع الأسس في إدارة الجودة، وضمان جودة المواد لعمليات النفط والغاز، وآخر تطورات نظم إدارة الجودة، وضمان جودة البيانات.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين وبناء علاقات مهنية مع المختصين في إدارة الجودة والتعرف على المنتجات والخدمات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة العمليات في قطاع الطاقة.

وسيشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له نحو 40 متحدّثًا من مختلف دول العالم، وحوالي 20 عارضًا وما يقارب من 300 مشارك.
 

اقتصاد عمان اخبار الخليج شركات البترول مركز عما ن للمؤتمرات وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

موضوعات متعلقة

اقتصاد عمان|وفد حكومي من المناطق الاقتصادية يزور السعودية

ترشيحاتنا

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمر بلبع: تصنيع السيارات في مصر خطوة إيجابية نحو زيادة المكون المحلي

أزمة غير مسبوقة.. رئيس ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

محمود حميدة يشارك في فعالية نقابة الصحفيين لدعم أهالي غزة

محمد العرابى: مصر وضعت 6 نقاط تتحرك من خلالها تجاه القضية الفلسطينية

مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال بمعارك في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ