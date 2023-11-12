لو مسافر عمرة.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة، خاصة في حالة السفر المفاجئ، أو التحضير للسفر من أجل العمرة ، وعليه وفرت الحكومة إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

يسعي الكثير من المواطنين فى السفر لأداء العمرة تحضير أوراقهم للاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج والتي من بينها مستندات قد تتطلب بعض الوقت ومن بينها بطاقة الرقم القومي.

يمكن للمواطن الراغب فى استخراج بطاقة الرقم القومي فى 24 ساعة القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تبدأ بشراء الاستمارة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين



وتتيح الحكومة للمواطن الراغب فى استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن ما يلي:

- أولي خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

- اختيار أيقونة «الرقم القومي».

- يتم إدخال البيانات الخاصة بك.. ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- يتم اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد».

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتختلف رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة التي يختارها المواطن الراغب أما فى استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي والتي تتضمن ما يلي:

- تبلغ تكلفة الاستمارة العادية والتي تسلم بعد 15 يوما.. 45 جنيها.

- أما الاستمارة التي تستغرق 3 أيام فقط للتسليم.. تقدر تكلفتها بـ 120 جنيها.

- فيما تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التي تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب.. 170 جنيها.



شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- أن يكون مقدم الطلب مواطناً مصريا.

- ألا يقل عمره عن 15 عاما.

- يشترط أن يكون المواطن مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومي وملء بياناتها.

- إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.

- تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بوصل كهرباء أو مياه أو غاز.

- يقوم المواطن بعد ملئ الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

المستندات المطلوبة للعمرة

- أصل جواز السفر، وتأشيرة العمرة، حيث أصبحت إلكترونية مسجل عليها (qr)، وتذكرة الطيران.

- شهادة تطعيم لقاح ضد فيروس كورونا الأصل مسجل بها (qr).- الباركود التنظيمي من بوابة وزارة السياحة يتم الحصول عليه من قبل شركة السياحة.

- شهادة خلو من الأمراض المزمنة ويتم حصول المعتمر عليها من قبل مكاتب الصحة التابع لها أو المستشفيات الحكومية.

- استمارة التسجيل على موقع (قدوم) السعودي، وأخيراً تحليل (pcr) تكون نتيجته سلبية قبل الرحلة ب (48) ساعة حد أقصى.

كيفية التسجيل في منصة نسك

- تسجيل الدخول على موقع «نسك».

- يتم الضغط على العمرة والزيارة.

- وتشمل طريقة التسجيل الضغط على التقديم على التأشيرة.

- على المعتمر تسجيل كافة البيانات الشخصية وتحديد جنسيته.

- يختار المعتمر باقة العمرة التي يرغب بها.