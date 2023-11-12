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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء.. هذا ما يحدث لجسمك عند ارتداء الملابس الداخلية طوال اليوم

الملابس
الملابس

ارتداء الملابس الداخلية طوال اليوم قد يؤثر على جسم المرأة بعض الأثر البسيط، وفيما يلي بعض التأثيرات المحتملة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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هذا ما يحدث لجسمك عند ارتداء الملابس الداخلية طوال اليوم ؟

احتباس الرطوبة: عند ارتداء الملابس الداخلية لفترات طويلة، قد يحدث تراكم للرطوبة في منطقة الفرج والمناطق المحيطة به.

هذا التراكم الرطوبي يمكن أن يزيد من احتمالية نمو البكتيريا والفطريات ويؤدي إلى ظهور حكة أو التهابات مهبلية. لذا، من المهم تجنب ارتداء الملابس الداخلية الرطبة لفترات طويلة وتغييرها بانتظام.

اختناق الجلد: قد تسبب الملابس الداخلية الضيقة أو المصنوعة من أقمشة غير منفصلة تهيجاً للجلد واختناقاً. يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور طفح جلدي، أو تهيج، أو احمرار في المناطق المغطاة بالملابس الداخلية، لذا، من الأفضل اختيار الملابس الداخلية المصنوعة من أقمشة ناعمة ومنفصلة ومريحة.

تهيج الثدي: إذا كانت الملابس الداخلية ضيقة أو غير ملائمة، فقد يحدث تهيج واحمرار في محيط الثدي. قد تزيد الاحتكاك المستمر وضغط الملابس الضيقة من احتمالية ظهور التهابات أو حب الشباب في هذه المنطقة. لذا، ينصح باختيار الملابس الداخلية المناسبة لحجم الثدي وتجنب الضغط الزائد على هذه المنطقة الحساسة.

تدفق الهواء والتهوية: ارتداء الملابس الداخلية طوال اليوم يمكن أن يقيد تدفق الهواء والتهوية للمناطق الحميمة. يتطلب الجسم التهوية الجيدة للحفاظ على جفافه وتجنب تكوين البكتيريا والروائح الغير مرغوب فيها. لذا، يفضل ترك المنطقة تتنفس بحرية بعد الاستحمام واختيار الملابس الداخلية المصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن.

من الضروري أن تتذكري أن هذه التأثيرات المحتملة قد تكون متفاوتة بين النساء وتعتمد على عوامل مثل نوع الجسم، والبشرة، والملابس الداخلية المستخدمة .

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