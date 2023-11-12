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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعميم استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الميادين الرئيسية بالإسكندرية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يفتتح ميدان بالمنشية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، النصب الفني بدوران نقطة الأنفوشي، وأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الفنادق بالمنشية، وأعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الخلايا الضوئية.

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"عمل الإسكندرية" تستكمل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك استعدادا لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة، في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" والتي تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030.


 وجه محافظ الإسكندرية كافة الأحياء بالبدء في تعميم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الميادين الرئيسية بالمحافظة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير التي تتم بالميادين والحدائق العامة بالإسكندرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وخلال الافتتاح؛ قال الشريف إن الميادين هي واجهة المدن والشاهد على تاريخها لذا أطلقت محافظة الإسكندرية مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" لرفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة بالشكل الحضاري الذي يليق بعروس البحر المتوسط مع مراعاة القيمة الحضارية والثقافية والأبعاد التراثية للمنطقة التي يوجد بها الميدان وانتقاء ما يناسبها من أعمال تجميلية دون المساس بالهوية البصرية الخاصة بالمحافظة. 

من جانبها؛ أوضحت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك أنه تم تطوير ميدان الأنفوشي من خلال إزالته بالكامل لتهالكه وتآكله وتم عمل ميدان جديد بتصميم تمت الموافقة عليه من قبل التنسيق الحضاري بحيث يتماشى مع الهوية البصرية للإسكندرية، وتم رفع كفاءة وصيانة ميدان الفنادق بالكامل بالتعاون مع المجتمع المدني دون أي تكلفة على المحافظة أو الحي، كما تم تشكيل لجنة من الحي لصيانة والحفاظ على الميادين سواء فيما يتعلق بأعمال الكهرباء أو المتابعة الإنشائية أو متابعة الزراعات والحدائق بصورة دورية لكي نتجنب حدوث أي تلفيات، بالإضافة إلى تشكيل 32 جزيرة برسومات مختلفة بطول الكورنيش من الجندي المجهول وحتى القلعة بحيث تكون مدخلا رائعا للقلعة والأماكن الأثرية. 

جدير بالذكر؛ أنه تم وضع الشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة للميادين المشاركة من خلال أساتذة متخصصين من كليات الزراعة والفنون الجميلة والهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك على أسس علمية تتوافق مع توجهات الدولة نحو مواجهة التغيرات المناخية.

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