الأونروا: أكثر من 750 ألف نازح موجودون حاليا في مراكز الوكالة بغزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صباح اليوم الأحد، إن أكثر من 750 ألف نازح موجودون حاليا في مراكز الوكالة بغزة.

وحذر رئيس وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة من أن سكان غزة 'يعانون من الاختناق' بسبب القصف المستمر.

أدلى رئيس الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للإغاثة التي تعمل في قطاع غزة، فيليب لازاريني، بهذه التصريحات في قمة طارئة للدول العربية والإسلامية في الرياض أمس السبت.

وقال لازاريني إن القصف المستمر على غزة “إلى جانب الحصار يخنق غزة وشعبها”.

وأضاف “الخدمات الأساسية تنهار. كل شيء ينفد – الغذاء والماء والدواء والوقود. '

وتابع أن موظفي الأونروا ما زالوا يديرون حوالي 150 ملجأ للأونروا. 'إنهم يبقون ثلث مراكزنا الصحية مفتوحة ويديرون العيادات المتنقلة. إنهم يوصلون الأدوية إلى المستشفيات”.

وقال لازاريني إن سكان غزة يشعرون بأنهم مجردون من الإنسانية ومهملون. وطلب من القمة دعم الجهود 'للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني، مع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي'.