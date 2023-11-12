عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: أكثر من 750 ألف نازح موجودون حاليا في مراكز الوكالة بغزة

صدى البلد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صباح اليوم الأحد، إن أكثر من 750 ألف نازح موجودون حاليا في مراكز الوكالة بغزة.

 

وحذر رئيس وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة من أن سكان غزة 'يعانون من الاختناق' بسبب القصف المستمر.

 

أدلى رئيس الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للإغاثة التي تعمل في قطاع غزة، فيليب لازاريني، بهذه التصريحات في قمة طارئة للدول العربية والإسلامية في الرياض أمس السبت.

وقال لازاريني إن القصف المستمر على غزة “إلى جانب الحصار يخنق غزة وشعبها”.

وأضاف “الخدمات الأساسية تنهار. كل شيء ينفد – الغذاء والماء والدواء والوقود. '

 

وتابع أن موظفي الأونروا ما زالوا يديرون حوالي 150 ملجأ للأونروا. 'إنهم يبقون ثلث مراكزنا الصحية مفتوحة ويديرون العيادات المتنقلة. إنهم يوصلون الأدوية إلى المستشفيات”.

وقال لازاريني إن سكان غزة يشعرون بأنهم مجردون من الإنسانية ومهملون. وطلب من القمة دعم الجهود 'للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني، مع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي'.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا 750 ألف نازح قطاع غزة فيليب لازاريني القصف المستمر على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد سقوط أمطار غزيرة.. سيول وفيضانات تضرب شمال فرنسا

حسن مصطفى : جوزيه رفض إيقافي.. وكهربا بيحب اللقطة

فضل سورة الفلق.. تنجيك من 7 مصائب يومية فلا تضيعها

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري

نتنياهو ينوي السيطرة على غزة بعد الحرب وبايدن يطلب توضيحا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

فيديو

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ