إسرائيل: لا ينبغي لقادة فرنسا وبريطانيا التأثر بما يجري في الشارع

قال سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم الأحد، إنه لا ينبغي لقادة فرنسا وبريطانيا التأثر بما يجري في الشارع، وذلك على خلفية التظاهرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها هذه البلاد.

وأضاف إردان في مقابلة على القناة 12 العبرية "عندما تكون هناك مجتمعات إسلامية كبيرة في لندن وباريس منظمة سياسيا، فإن ذلك يؤثر على المسؤولين المنتخبين، ولا ينبغي للمرء أن يتأثر بالضغوط الدولية".

وواصل مندوب الكيان الصهيوني هجومه على الأمم المتحدة، قائلا: ليس هناك ما يمكن البناء عليه في الأمم المتحدة، فهي هيئة فاسدة ومشلولة".