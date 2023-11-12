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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التلجراف: 70 سياسيا بريطانيا يطالبون بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

صدى البلد

ذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية، اليوم الأحد، أن أكثر من 70 سياسيا ونائبا بريطانيا، كتبوا لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يطالبون بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية رسميا.


وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، إن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي الداخلي للمملكة المتحدة. 


وأعربت برافرمان عن شعورها بالقلق إزاء التقارير الاستخباراتية التي تفيد بأن عملاء إيرانيين يحاولون تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة، لاستهداف معارضي النظام، كما يسعون إلى تصعيد أنشطتهم في المملكة المتحدة. 


وكان جهاز الاستخبارات الأمن الداخلي البريطاني "MI5"، حذر العام الماضي، من أن طهران كانت وراء 10 مؤامرات تسببت في حوادث قتل وخطف بالبلاد، بينما قالت شرطة العاصمة لندن، في فبراير الماضي، إن العدد ارتفع إلى 15 شخصاً. 


كما حذر رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، جرايم بيجار، من أن الدول المعادية، مثل إيران تستخدم عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة غير قانونية في البلاد.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك اعتقاداً بأن السبب وراء هذا التهديد، يرجع إلى أن طهران تجد صعوبة كبيرة في إدخال عملائها إلى البلاد.

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