زعيم الأغلبية البرلمانية: نتطلع للتعاون فى المرحلة القادمة إعلاء لمصلحة العباد والبلاد

قال الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن تكليفه وتشريفه برئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية لمجلس النواب المصرى يأتى فى توقيت صعب وبالغ الحساسية، لأن العالم يمر حولنا بأحداث جسام وهناك انقسامات وحروب وتكتلات، وذلك على الصعيد الخارجي.

وأضاف: “أما فيما يخص الصعيد الداخلي، فتواجه مصر تحديات اجتماعية واقتصادية لا تخفى على أحد، وفي الوقت نفسه نستعد لاستحقاق دستوري في غاية الأهمية وهو الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يتطلب منا أن نسمو فوق كل خلاف ونتكاتف مؤيدين ومعارضين ومستقلين لإعلاء المصلحة الوطنية، ونبقى كلنا مصريين ووطنين وتتلاشى كل الصفات”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى أول حديث له عقب إعلان اختياره ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.

وتابع القصبى: “أثق كل الثقة أن المولى سوف يعيننا على أداء المهمة وعلى رأس هذا المجلس قيادة وطنية مخلصة متمثلة فى العالم المستشار الدكتور حنفى جبالى، وهيئة مكتبه وفى الزملاء النواب”.

واستطرد: “زملائى النواب أدوا مهمتمهم الوطنية خلال المرحلة السابقة تشريعيا ورقابيا، ونتطلع إلى أن نتعاون فى المرحلة القادمة إعلاء لمصلحة العباد والبلاد”.