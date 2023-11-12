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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة توضح الطريقة الصحيحة لحفظ قلم الأنسولين

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الصحية الهامة التي تتعلق بالطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الأنسولين، والتي تتمثل في التالي:

- لا يتم حفظ القلم بإبـرة متصلة.

- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.

- يمكن حفظ الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.


- حفظ قلـم الانسولين في مكان بـارد وجـاف.

- عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المبـاشـر. 

- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعـلى من 30 درجـة مئـويـة.

- الاحتفاظ بالقلم في علبـة بـاردة في حالـة السفر.

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