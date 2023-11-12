الصحة توضح الطريقة الصحيحة لحفظ قلم الأنسولين

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الصحية الهامة التي تتعلق بالطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الأنسولين، والتي تتمثل في التالي:

- لا يتم حفظ القلم بإبـرة متصلة.

- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.

- يمكن حفظ الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.



- حفظ قلـم الانسولين في مكان بـارد وجـاف.

- عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المبـاشـر.

- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعـلى من 30 درجـة مئـويـة.

- الاحتفاظ بالقلم في علبـة بـاردة في حالـة السفر.