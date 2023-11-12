عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وفد مشيخة الأزهر الشريف لتنفيذ ندوة التوعية المجتمعية للشباب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد  وفد مشيخة الأزهر الشريف الدكتور حسني هاشم المشرف على القطاع الثاني لوحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، وذلك بحضور الدكتور ابراهيم كمال  واعظ بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوي الالكترونيه بمشيخة الأزهر الشريف خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ ندوة التوعية المجتمعية للشباب تحت شعار ( الوعي ... حياه ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .


جاء ذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة .


وكلف " محافظ الدقهلية" السكرتير العام المساعد للمحافظة لحضور فاعليات الندوة .


وأكد " المحافظ "  أن الأزهر الشريف هو منارة للعلم والمعرفة ونشر تعاليم الدين الوسطي وتوعية المواطنين والشباب ضد مخاطر التطرف والتصدي لهؤلاء الراغبين في تسمم عقول الشباب وبث روح الانتماء للوطن ومعالجة القضايا الأسرية في المجتمع .


ووجه "  مختار " الشكر والتقدير لفضيلة الإمام شيخ الأزهر علي جهوده في تطوير المعاهد الأزهرية والعمل علي نشر صحيح الدين والتوعية به من خلال منابر الأزهر المختلفة ومنها مركز الأزهر العالمي للرصد و الفتوي الالكترونيه .


وأشار " المحافظ " إلى أن منبر الشباب والرياضة أصبح أحد أهم المنابر في مصر لانه همزة وصل مباشرة مع الشباب لتوعيتهم وتثقيفهم بكل القضايا المجتمعية وبث روح الانتماء للوطن ، بالإضافة إلي توفير المناخ الرياضي الأمن لهم لبناء جيل من الشباب لديه وعي وإدراك وليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الرياضية الدولية .
كم وجه " مختار " الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي جهوده المبذولة تجاه الشباب وتنفيذ مثل هذه الندوات لتوعيتهم من خلال التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وكافة مؤسسات الدولة.
والجدير بالذكر أن الندوة تناولت الحديث عن عدد من المحاور هي ( تعزيز الانتماء والولاء لدي الشباب ، والدور المحوري لمصر نحو قضايا الأمة ، ودعم منظومة القيم الأخلاقية ، ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع ، واستقرار المجتمع المصري من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحه ) .

FB_IMG_1699799428824
FB_IMG_1699799428824
FB_IMG_1699799426174
FB_IMG_1699799426174
FB_IMG_1699799422759
FB_IMG_1699799422759
FB_IMG_1699799407038
FB_IMG_1699799407038
FB_IMG_1699799404837
FB_IMG_1699799404837
FB_IMG_1699799401222
FB_IMG_1699799401222
FB_IMG_1699799342326
FB_IMG_1699799342326
FB_IMG_1699799339805
FB_IMG_1699799339805
FB_IMG_1699799337890
FB_IMG_1699799337890
FB_IMG_1699799336055
FB_IMG_1699799336055
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد الشباب والرياضة بالدقهلية اللواء وجدي الجرواني رئيس قطاع المعاهد الازهرية قطاع المعاهد الأزهرية وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

موضوعات متعلقة

تكريم أستاذ مساعد بتربية رياضية المنصورة بجامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة

محافظ الدقهلية: تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع من أجل دفع عجلة الإنتاج

منشأت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 800 ألف مواطن خلال شهر.. صور

في حملة مكبرة.. إعدام لحوم غير صالحة بالدقهلية

البنك الزراعي ينظم مؤتمرا لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس بالدقهلية

محافظ الدقهلية ورئيس البنك الزراعي يفتتحان فرعا جديدًا بقرية ميت غراب

مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 362 منشأة

96 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة بالدقهلية خلال ثلاثة أشهر

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

القصة الكاملة لاستهداف قاعدة حرير في العراق بالطائرة المسيرة

أمريكا: لن يرتاح بايدن لحين التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

جدل جديد.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري تجاه ملك بريطانيا

بالحجاب.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم

مقطع فيديو مؤثر لأصغر نازحة في قطاع غزة.. جدتها تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ