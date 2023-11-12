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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلق المفاوضات بشأن الرهائن

صدى البلد

قال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لوكالة رويترز للأنباء، إن حركة حماس علقت المفاوضات بشأن الرهائن بسبب تعامل القوات الإسرائيلية مع مستشفى الشفاء.

ولا يزال نحو 239 رهينة محتجزين في غزة، وترفض إسرائيل الدعوة إلى وقف إطلاق النار حتى يتم إطلاق سراحهم.

جدير بالذكر، أنه في وقت سابق من اليوم، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة سي بي إس نيوز، إن الولايات المتحدة تريد تجنب القتال المسلح داخل المستشفيات في قطاع غزة، الأمر الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، وقد نقلت وجهة نظرها إلى القوات الإسرائيلية.

وأيد سوليفان الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تعمل من مستشفيات داخل قطاع غزة، قائلاً إن المعلومات مفتوحة المصدر، تشير إلى أن حماس تستخدم المستشفيات، كما تستخدم العديد من المرافق المدنية الأخرى، للقيادة والسيطرة، وتخزين الأسلحة، وإيواء مقاتليها، وهذا انتهاك لقوانين الحرب. 

وتابع أيضًا أن الولايات المتحدة تواصل إخراج مواطنيها من غزة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، عن إخراج المواطنين الأمريكيين من غزة: لقد كانت البوابة مفتوحة ومغلقة. وتضمنت القوائم أمريكيين في بعض الأيام وليس في أيام أخرى. لكن خلاصة القول هي أن البوابة اليوم مفتوحة. نحن ننقل المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم إلى الخارج. 

وأبلغت الولايات المتحدة القوات الإسرائيلية بأنها تريد تجنب القتال داخل مستشفيات غزة مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

حماس القوات الإسرائيلية استهداف مستشفى الشفاء

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