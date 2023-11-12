أمريكا: لن يرتاح بايدن لحين التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يهدأ حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أوضح سوليفان، إن “المفاوضات حول هذا الموضوع مستمرة بين إسرائيل وقطر، التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى حركة حماس، بمشاركة نشطة من الولايات المتحدة”.

وأضاف: "تُبذل الجهود لمحاولة التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن. ولن يرتاح الرئيس حتى نحصل على هذا الاتفاق".

وتعتقد إسرائيل أن 239 شخصًا ما زالوا في أسر حماس، والولايات المتحدة، بحسب سوليفان، على علم بتسعة من مواطنيها الذين فقدوا منذ الهجوم الفلسطيني في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سوليفان، إن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو طرد السكان الفلسطينيين من هناك، أو تقليص مساحة القطاع.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال سوليفان: "من وجهة نظرنا، فإن الطريق إلى الأمام، والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة تماما... لا إعادة لاحتلال لغزة، لا تهجير قسري للشعب الفلسطيني… ويجب ألا يتم تقليص أراضي غزة".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن “الولايات المتحدة ترغب في إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية”.