أخبار السيارات.. مواصفات وسعر رينو تاليانت السيدان الجديدة بمصر.. قيمة كيا سيراتو كوبيه في سوق المستعمل

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع ، ويبحث المواطنين المقبلين علي الشراء عن سيارات مستعملة مميزة وبحالة جيدة، وذلك لتساعدهم هذه السيارات للذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة ومن ضمن هذه السيارات كيا سيراتو موديل 2010 ، وتنتمي سيراتو إلي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين :



يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة موسعة من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ، وتقاربت أسعار.



كشف وكيل سيارات رينو الفرنسية بالسوق المصري عن طرح طراز جديد من سياراته يطلق علية رينو تاليانت.



يتواجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويبحث المواطنون عن تلك الإصدارات خصوصا بعد عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين ومن ضمن السيارات التي ارتفعت أسعار خلال الفترة الماضية بسبب الأزمات التي يشهدها قطاعة صناعة السيارات عالميا رينو أوسترال موديل 2024 .



ظهرة مجموعة صور لـ سيارة سيتروين C5 إير كروس موديل 2025 علي الأنترنت ، وتنتمي C5 إير كروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .