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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوتا ليفربول يضرب برينتفورد بالهدف الثالث في الدوري الإنجليزي

جوتا
جوتا

تمكن ديوجو جوتا من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ليفربول في مرمى برينتفورد في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وذلك على ملعب أنفيلد.

وكانت أحداث الشوط الأول بين فريقى ليفربول وبرينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، قد انتهت بتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه الدولي المصري محمد صلاح.

وتمكن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من تسجيل الهدف الأول للريدز في مرمى برينتفورد في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبدأ محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

ويبدأ واتارو إندو للمرة الثانية بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي مع الريدز، ويعوض الياباني غياب أليكسيس ماك أليستر الغائب بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إندو – كودي جاكبو

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح

 

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

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