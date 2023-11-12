أول دقيقة.. ألافيس يضرب برشلونة بهدف في الدوري الإسباني

باغت فريق ديبورتيفو ألافيس، مضيفه، فريق برشلونة، بالهدف الأول، عن طريق لاعبه صامويل أوموروديون، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول، في المباراة المقامة على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ببرشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.



وكانت قد انطلقت مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس المقامة على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ببرشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بينما ألافيس في المركز 14 برصيد 12 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: مارك تير شتجين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.



تشكيل ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، ودوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، وريوخا.

خط الهجوم: سامو.