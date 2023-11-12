كل ما تريد معرفته عن البطولة.. موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية لليد

تقرر إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد يوم الأربعاء المقبل، حيث تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابا من الاتحاد الأفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال، في مصر 16 منتخبا، هي منتخبات:

مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

من المقرر تقسيم، المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.

ويتأهل المنتخب الفائز، بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

وتُجرى مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية، لكرة اليد للرجال مصر 2024، في القاهرة مساء يوم 15 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، هو حامل لقب آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.