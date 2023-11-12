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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز صعب.. ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فخ ألافيس في الدوري الإسباني

برشلونة وألافيس
برشلونة وألافيس

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ببرشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

ونجح الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في تسجيل هدفين للفريق الكتالوني في مرمى ديبورتيفو ألافيس في الدقيقتين 53 و78 من عمر اللقاء.

واستطاع فريق  ديبورتيفو ألافيس من مباغتة مضيفه فريق برشلونة بالهدف الأول عن طريق لاعبه صامويل اوموروديون في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول وذلك في المباراة المقامة على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ببرشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة محتلا المركز الثالث في ترتيب جدول الترتيب للدوري الإسباني خلف المتصدر جيرونا صاحب الـ 34 نقطة والوصيف ريال مدريد صاحب الـ 32 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: مارك تير شتجين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.


تشكيل ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، ودوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، وريوخا.

خط الهجوم: سامو.

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