داليا البحيري تحتفل بزفاف "فريدة" ابنة شقيقتها وسط حضور فنى ودبلوماسي.. صور

شاركت الفنانة داليا البحيري فى الإحتفال بزفاف "فريدة عصام زعتر" ابنة شقيقتها دينا البحيري، والعريس "مهاب محمد البنهاوى" بحضور عدد من نجوم الفن ولفيف من السفراء والمستشارين القضائيين وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

حضرت داليا بصحبة زوجها حسن سامي وابنتها قسمت واقتصر الحضور الفني على بعض الأصدقاء المقربين لـ داليا منهم أحمد فريد ، خالد سرحان ومصطفى قمر ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذى صمم فساتين العروس ووالدتها دينا البحيري وخالتها داليا البحيري.



بدأ الحفل بفقرة fire works للفنان أحمد عصام واحيا الحفل محمود العسيلي ومصطفى قمر والراقصة الروسية ديانا وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.