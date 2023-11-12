تامر أمين: الفترة الماضية بينت إننا نعيش كدبة كبيرة منذ زمن اسمها بإسرائيل

قال الاعلامي تامر امين ، إن الفترة الماضية بينت أننا نعيش في كدبة كبيرة منذ زمن تعرف ب " إسرائيل " ، متابعا :" بداية الكدبة عندما قالوا أنهم يريدون أن يقيموا وطن قومي لليهود ".

وتابع " أمين " ، خلال برنامجه " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن فكرة اقامة دولة يهودية هو عمل سياسي صهيوني بامتياز ، مردفا :" الجملة كان هدفها التخلص من اليهود في اوروبا وان يكون هناك رأس حربة لمصالح اوروبا في المنطقة ".

وتابع :" اوروبا عملتها فكرة وكبرتها وعملتها واقع وبختم الامم المتحدة ، والكدبة كبرت واتبنى عليها كيان وبقا واقع وبيلقى دعم وتفويض عسكري ومالي وسياسي غير مسبوق ".