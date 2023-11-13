بخلطة كنتاكي.. طريقة عمل سلطة كول سلو

اذا كنت تحاولين تقديم اكلات بسيطة بنفس المطاعم نقدم لكي اليوم طريقة عمل سلطة كول سلو

المقادير :

1- ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة

2- 2 ثمرة جزر مبشور

3- ملعقة طعام بصل أبيض مفروم صغير

4- ربع فنجان مايونيز

5- ملعقتين وثلثين طعام سكر

6- ملعقتان طعام حليب كامل الدسم

7- ثلاثة أرباع ملعقة طعام خل أبيض

8- ملعقة طعام وربع من عصير الليمون

9- ربع ملعقة صغيرة ملح مع رشة فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة كول سلو

امزجي المقادير السائلة، السكر مع الملح و الفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون واخفقيهم جيداً حتى يصير المزيج متجانس.

ضيفي اليهم الكرنب المقطع و البصل و الجزر المبشورين (يفضل القطع الصغيرة حتي تحصلي على نفس شكل ومذاق السلطة الجاهزة)

قلبي الخليط جيدً حتي يتجانس ثم ضعيه في وعاء عميق بالثلاجة و غطيه جيدًا لمدة ساعتين إلي ثلاث ساعات قبل التقديم.

يمكنكِ تقديمه بعد وضع ورق كرنب صحيح أسفل طبق السلطة للحصول على مظهر جمالي للطبق