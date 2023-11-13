بخلطة كنتاكي.. طريقة عمل سلطة كول سلو

اذا كنت تحاولين تقديم اكلات بسيطة بنفس المطاعم نقدم لكي اليوم طريقة عمل سلطة كول سلو
المقادير :
1- ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة
2- 2 ثمرة جزر مبشور
3- ملعقة طعام بصل أبيض مفروم صغير
4- ربع فنجان مايونيز
5- ملعقتين وثلثين طعام سكر
6- ملعقتان طعام حليب كامل الدسم
7- ثلاثة أرباع ملعقة طعام خل أبيض
8- ملعقة طعام وربع من عصير الليمون
9- ربع ملعقة صغيرة ملح مع رشة فلفل أسود
طريقة تحضير سلطة كول سلو
امزجي المقادير السائلة، السكر مع الملح و الفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون واخفقيهم جيداً حتى يصير المزيج متجانس.
ضيفي اليهم الكرنب المقطع و البصل و الجزر المبشورين (يفضل القطع الصغيرة حتي تحصلي على نفس شكل ومذاق السلطة الجاهزة)
قلبي الخليط جيدً حتي يتجانس ثم ضعيه في وعاء عميق بالثلاجة و غطيه جيدًا لمدة ساعتين إلي ثلاث ساعات قبل التقديم.
يمكنكِ تقديمه بعد وضع ورق كرنب صحيح أسفل طبق السلطة للحصول على مظهر جمالي للطبق