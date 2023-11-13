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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخلطة كنتاكي.. طريقة عمل سلطة كول سلو

صدى البلد

اذا كنت تحاولين تقديم اكلات بسيطة بنفس المطاعم نقدم لكي اليوم طريقة عمل سلطة كول سلو

المقادير :

1- ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة

2-  2 ثمرة جزر مبشور

3- ملعقة طعام بصل أبيض مفروم صغير

4- ربع فنجان مايونيز

5- ملعقتين وثلثين طعام سكر

6- ملعقتان طعام حليب كامل الدسم

7- ثلاثة أرباع ملعقة طعام خل أبيض

8- ملعقة طعام وربع من عصير الليمون

9- ربع ملعقة صغيرة ملح مع رشة فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة كول سلو

امزجي المقادير السائلة، السكر مع الملح و الفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون واخفقيهم جيداً حتى يصير المزيج متجانس.

ضيفي اليهم الكرنب المقطع و البصل و الجزر المبشورين (يفضل القطع الصغيرة حتي تحصلي على نفس شكل ومذاق السلطة الجاهزة) 
قلبي الخليط جيدً حتي يتجانس ثم ضعيه في وعاء عميق بالثلاجة و غطيه جيدًا لمدة ساعتين إلي ثلاث ساعات قبل التقديم. 
يمكنكِ تقديمه بعد وضع ورق كرنب صحيح أسفل طبق السلطة للحصول على مظهر جمالي للطبق

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