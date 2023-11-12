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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دار التحرير تحتفل بمجلس إدارة الزمالك.. شاهد

صدى البلد

قامت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بتكريم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على هامش تواجد أعضاء المجلس في حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء، وجريدة الكورة والملاعب.

وحرصت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على منح مجلس إدارة الزمالك درع تكريمي  بمناسبة فوزهم في الانتخابات الأخيرة وتولي قيادة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية .

و قامت المؤسسة بتسليم كل من ، الكابتن حسين لبيب رئيس النادي ،  والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس دروعاً خاصة.

و اختارت المؤسسة أحمد مصطفى "زيزو" نجم فريق الزمالك كأفضل لاعب في مصر لعام 2023.

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