دار التحرير تحتفل بمجلس إدارة الزمالك.. شاهد

قامت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بتكريم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على هامش تواجد أعضاء المجلس في حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء، وجريدة الكورة والملاعب.

وحرصت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على منح مجلس إدارة الزمالك درع تكريمي بمناسبة فوزهم في الانتخابات الأخيرة وتولي قيادة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية .

و قامت المؤسسة بتسليم كل من ، الكابتن حسين لبيب رئيس النادي ، والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس دروعاً خاصة.

و اختارت المؤسسة أحمد مصطفى "زيزو" نجم فريق الزمالك كأفضل لاعب في مصر لعام 2023.

B4C5918C-C90C-4CF8-AE2F-2F45F1FB6B14

CBDF49EA-6D0E-4837-BB5A-FC88F06E60DB

8EAF933C-5648-4BA5-9D37-2BF9FE67A05C

F2218A0B-7DB6-4E40-BC3E-25854D550256

51CA3824-8132-43A1-9EAF-73DEEDA93198

8D120830-B516-4818-9F89-3BD0E66BA504