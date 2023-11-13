شبانة ينتقد كولر: الأخطاء الفنية كثيرة مع الأهلي وتحول بعد موسم مبهر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تحول كثيرا ومستوى الفريق في تراجع واضح، بعدما كان الجميع يتوقع استمرار الأداء المبهر ومواصلة حصد الألقاب، مشيرا إلى أن الفريق خسر بطولتين بسبب أخطاء فنية كارثية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي لعب أمام الجونة مباراة سيئة فنيا، ومنذ بداية الموسم خسر بطولة كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي لكرة القدم، رغم أن الفريق قدم مستوى مبهر في الموسم الماضي، وجاء ثالثًا في قائمة أفضل الأندية العالمية وفقًا للاتحاد الدولي للأحصاء والتاريخ".

وأضاف: "الأخطاء واضحة من جانب كولر، والفريق متراجع منذ بداية الموسم وهو أمر غريب للغاية، وهناك حالة دهشة كبيرة داخل النادي الأهلي خصوصا من جانب لجنة التخطيط، وتم مطالبة المدرب بتقديم تقارير رسمية حول تراجع الأداء، وهناك حالة استغراب من طريقة إدارته للفريق".

وأكمل: "الأمور وصلت لدرجة أن كولر "بيطفش"، بعدما تلقى عروضا من خارج مصر، لكن الحقيقة أن المدرب السويسري يرتكب أخطاء فنية مثيرة للدهشة، ويقوم بتغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق خصوصا أمام الجونة، ودفع بـ خالد عبدالفتاح في مركز الظهير الأيسر رغم وجود كريم الدبيس الذي قدم مستوى جيد بمجرد مشاركته في ربع ساعة من المباراة الأخيرة".

وواصل: "فوجئنا بقرار المدرب بالدفع بـ كريم نيدفيد وكوكا وأفشة في وسط الملعب، وطاهر محمد طاهر يبذل جهد كبير ولكنه غير إيجابي، كما أن الفرنسي موديست لاعب غير جيد رغم تسجيله الهدف في لقاء الجونة، وهناك لاعبين كانوا بدايته إيجابية أكثر من ذلك، وصفقة المهاجم الفرنسي مريبة للغاية".

وتابع: "علاء عبدالعال مدرب الجونة أكد بأن موديست غير مفيد ولا يصلح لقيادة هجوم الأهلي، رغم تسجيله هدفا في شباك فريقه الجونة".

وأكد: "لا أحد يعرف السبب وراء إصرار كولر على اجراء تغيرات كثيرة في تشكيلة الأهلي، والقادم لن يكون سهلا على الاطلاق في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية محليا وقاريا، وهناك تساؤلات كثيرة داخل الأهلي، والفريق مستواه مقلق لجماهير وإدارة النادي".

وزاد: "كان هناك توقعات باكتساح الأهلي للبطولات هذا الموسم، بعدما حقق خمس بطولات في الموسم الماضي، وجمهور الأهلي يتمنى أن تمر الأمور على خير في المباريات".