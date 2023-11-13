الأميرة تاراكانوفا.. رواية تتناول قصة من التاريخ الروسي الحافل بالأحداث الدرامية

صدر حديثًا عن دار العين للنشر، رواية "الأميرة تاراكانوفا" فصل مظلم في تاريخ روسيا، للكاتب جريجوري بتروفيتش دانيلفسكي، ترجمة رولا عادل.

الرواية تتناول قصَّةٌ من قصَص التاريخ الرُّوسي الحافل بالأحداث الدِّراميَّة والدَّاميَة، دارت أحداثُها في نهاية القرن الثامن عشر، وقد تكون نهايتُها الغامضةُ شاهدةً على قسوةِ عصر الإمبراطورة الرُّوسيَّة «إيكاترينا العظيمة».



ربما تبدو القصَّةُ عاديَّة، أميرةٌ أخرى - مثل أمراء كثيرين على مَرِّ التاريخ - طالبَتْ بميراثها الشَّرْعيّ في عرش روسيا، لكن خيوط قصة الأميرة "تاراكانوڤا" التي نقلها لنا الكاتبُ الروسيُّ «دانيليڤسكي» في قالب درامي، تُظهر لنا جانبًا مُهمًّا من حكايات بلاط الإمبراطوريَّة الروسيَّة.



تتضافر أحداثُ القصة الدراميَّة التي نتتبَّعها، بمصائر أبطالها، فتمنحنا لمحاتٍ مُهمَّةً عن صراعات العرش ومؤامراته، تلك التي لا تقف عن حَدّ، ويعدُّها الطَّامحُ في العرش حقًّا مشروعًا. حيث لا شيءَ يقود دفَّة الحياة في البلاط سوى المصالح، وينفي الجميعُ عن نفسه ذنب الضحايا. مَن الجاني في الحكاية؟ النَّوَايا الطيِّبة أم الطُّمُوح أم الطَّمَع؟ كُلُّ هذا في قِصَّة دراميَّة تاريخيَّة، يحكيها الكاتبُ على لسانِ ضابطٍ في الأسطولِ البَحْريّ الرُّوسِيّ، في مُذكِّراته التي ألقاها في البحر قبل لحظاتٍ أخيرةٍ من عاصفةٍ شهدتها السفينةُ التي استقلَّها عائدًا إلى وطنه.