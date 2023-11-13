سقطت بالخطأ.. ياباني يلتقط صورة لحقيبة تقترب من الأرض

عن طريق الخطأ، أسقط رواد فضاء ناسا صندوق الأدوات الخاص بهم أثناء تجولهم حول محطة الفضاء الدولية، بعدما قضت ياسمين مقبلي ولورال أوهارا 6 ساعات و42 دقيقة خارج محطة الفضاء الدولية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة.

لكن حقيبة بحجم حقيبة تحركت بعيدًا وتدور الآن حول الأرض، قبل عدة دقائق من المحطة الفضائية، ويمكن أن تكون المجموعة العائمة ظاهرة من الأرض.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، تم التقاطها بالكاميرا من قبل زميلهما الياباني ساتوشي فوروكاوا، الذي قام بتصوير الحقيبة عن طريق الخطأ أثناء التقاط صورة لجبل فوجي، وقالت ناسا إن الأدوات ليست ضرورية لبقية عملهما في الفضاء.

قام مركز التحكم في المهمة بتحليل مسار الحقيبة وقرر أن خطر إعادة الاتصال بالمحطة كان منخفضًا، وأن الطاقم الموجود على متن الطائرة والمحطة الفضائية آمنان.

تم تصنيف الحقيبة على أنها خردة فضائية، ومن المتوقع أن تعود إلى مدار الأرض في الأشهر المقبلة، ولكن من المرجح أن تحترق أثناء ذلك.

وقالت EarthSky إن بعض الأشخاص سيكونوا قادرين على رؤيته وهو يطفو باستخدام منظار فقط، ويُعتقد أن هناك حوالي 100000 قطعة من الحطام المداري تدور حاليًا حول الأرض.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها رائد فضاء صندوق الأدوات، ففي نوفمبر 2008، كانت هايدي ستيفانيشين بايبر تقوم بعملية إصلاح مماثلة عندما حدث الشيء نفسه، في عام 2006، قال رائد الفضاء بيرس سيلرز أنه فقد ملعقة.