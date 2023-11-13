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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مثلى الأعلى.. رنا سماحة تتحدث عن تامر حسني

رنا سماحة
رنا سماحة

أكدت المطربة رنا سماحة أن الفنان تامر حسني هو مثلها الأعلى فى مجال الفن، نظرا للمجهود الكبير الذي بذله منذ بداية مشواره الفني إلى أن أصبح نجم الجيل.

وتابعت رنا سماحة فى تصريحات تلفزيونية : بحترم بدايات تامر حسني ورحلة نجاحه وعلاقتي به هائلة جدا وجاملني في فرحي وجالي for free وباخد رأيه في الأغاني اللي بقدمها".

أغنية رنا سماحة الجديدة

وتستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أولى أغاني الـ"ميني ألبوم" الخاص بها، التي تحمل اسم “عاملة عبيطة”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن أغنية عاملة عبيطة، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.

أغنية عاملة عبيطة تعد هي أولى أغاني ميني ألبوم رنا سماحة الجديد، حيث انتهى صناعها من تسجيلها، وأصبحت جاهزة للعرض خلال الأيام المقبلة، وباقي الأغاني ستصدر تباعًا بعد طرح هذه الأغنية.

ميني ألبوم

وتعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والملحنين، وتقدم خلاله لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور.

واختارت رنا أغنيتين حتى الآن، وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف،  وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.

وكانت أغنية طوب الأرض، آخر أعمال رنا سماحة، وتعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني. 

 

المطربة رنا سماحة رنا سماحه تامر حسني نجم الجيل

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مثلى الأعلى.. رنا سماحة تتحدث عن تامر حسني


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