أزمة لاعبي الزمالك تشتعل| فتوح: شيكابالا السبب.. والزناري وصبحي نادمان

ظهر في مقر نادي الزمالك أمس، الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، تجميدهم وتحويلهم للتحقيق وعرضهم للبيع خلال شهر يناير المقبل.

الزمالك

أزمة فتوح وزملائة بنادي الزمالك

وكان ذلك بسبب خروج اللاعبين الثلاثة من معسكر الفريق الأبيض ليلة مباراة نادي زد أف سي ضمن مباريات الجولة السادسة ببطولة الدوري والتي خسرها الأبيض 2-1.

فتوح والزناري وصبحي يخضعون لتدريبات منفردة بالزمالك

وخاض فتوح والزناري وصبحي، تدريبات بشكل منفرد داخل صالة جيم نادي الزمالك، تنفيذا للعقوبة الموقعة عليهم بالتدريب بشكل فردي وعدم التدريب مع الفريق، حيث وضع معتمد جمال المدير الفني المؤقت للقلعة البيضاء، برنامجًا تدريبيًا لهم وبداء الثلاثي تنفيذة من أمس.

فتوح يهاجم شيكابالا هو السبب في الأزمة

وتحدث اللاعب أحمد فتوح، مع البعض داخل نادي الزمالك، وأكد أن محمود شيكابالا، كابتن الفريق، هو السبب في الأزمة التي حدثت لهم لاسيما أنه هو من أكتشف خروجهم من المعسكر، ثم قام بكشف الواقعة إلى عبد الواحد السيد، مدير الكرة، رغم تأكيدهم عليه أنهم يتناولون بعض المأكولات في أحد المطاعم القريبة من فندق إقامة الفريق وسوف يعودون سريعًا، ولكن تفاجأ الثلاثي بعلم عبد الواحد السيد، وبدأت الأزمة.

فتوح يرفض الصلح مع شيكابالا

وأكد فتوح، أنه يرفض الصلح مع شيكابالا مهما تدخل البعض لحل الأزمة، لاسيما أنه تسبب له ولزملائه بالفريق أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية.

ندم صبحي والزناري

فيما أكد محمد صبحي ومصطفى الزناري، بأنهما نادمين على خروجهم من فندق إقامة الفريق من أجل تناول بعض المأكولات، مؤكدًا أنهم كانوا يجب عليهم الحصول على إذن من عبد الواحد السيد.

فتوح

أزمة ثلاثي نادي الزمالك

كان ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزناري، قد غادروا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد بأقل من 24 ساعة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني والذى قرر استبعاد الثلاثي وتجميدهم لحين عرض أمرهم على مجلس الإدارة.

واجتمع مجلس إدارة الزمالك وناقش مذكرة عبدالواحد السيد مدير الكرة في الفريق، وقرر تجميد الثلاثى وإحالتهم للتحقيق، بالإضافة إلى عرضهم للبيع بعد ما بدر منهم، كما قرر توجيه الشكر للكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للفريق، وكذلك لمدحت عبدالهادى المدرب العام، مع إسناد مهمة تدريب الفريق مؤقتا لمعتمد جمال، بالإضافة لتواجد أحمد مجدى كمدرب ومحمد عبدالمنصف مدربا لحراس المرمى وعبدالواحد السيد مديرًا للكرة.