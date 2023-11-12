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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخيانة آخرتها وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

ارشيفية
ارشيفية

أيدت محكمة النقض حكم الإعـ دام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق على ربة منزل وعشيقها لاتهامهم بقتل زوجها "فران " وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين ليصبح الحكم نهائي وبات .

وكانت قد قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعـ دام شنقا لقيامهما بقتل زوجها بضربه بعصا غليظة على رأسه وإلقاء جثته وسط الزراعات لوجود علاقة عاطفية. 

العثور على جـ ثة فران بمنطقة زراعية 

 

تعود أحداث القضية ليوم 20 أبريل  2020 عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا  يفيد بتلقى بلاغ من الأهالي بالعثور علي " السيد . ج" 35 سنة، فران مقيم بقرية الحلوات دائرة  مركز الإبراهيمية غارقا في دمـ ائه بمنطقة زراعية بأطراف القرية، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة وتوفي بعد 48 ساعة متأثرا  بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بمركز شرطة الإبراهيمية إلى قيام  " إسلام م" مقيم عزبة تابعة لقرية الخضيري مركز  ههيا، بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجة المجني عليه حيث نشبت بينهما علاقة محرمة واستغل المتهم تواجد المجني عليه  للعمل في  الفرن أكثر من 10  ساعات متواصلة، وكان يتردد علي مسكنه، واتفق مع زوجته على التخلص منه لكي يخلو لهما الجو.

العشيق يتخلص من الزوج 

وتبين من التحقيقات أثناء عودة المجني عليه من عمله في ساعات متأخرة،  أن الجانى انتظره في الطريق وتعدي عليه بالضرب بعصا خشبة ولاذ بالفرار وتمكن فريق البحث الجنائي من القبض علي الزوجة وعشيقها.

وقررت النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة  التحريض والقتل العمد حتي صدور حكما حضوريا بالإعدام شنقا للزوجة وعشيقها.

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