بدء إعادة محاكمة 14 متهما في قصية فض اعتصام رابعة| بعد قليل

بعد قليل.. تنظر اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، إعادة محاكمة 14 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة".



فض اعتصام رابعة



وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب فى رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات فى أول ساعة فى صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين فى فض اعتصام رابعة.



وأضاف الشاهد، أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام، تم استخدام الغازبشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين في فض اعتصام رابعة هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوثوفيات بين الضباط والأفراد، وقامت القوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعى عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحينكانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.



وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات في قية فض اعتصام رابعة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق،وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيدحجاج ومحمد السعيد.