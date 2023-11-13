عاجل.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط منطقة اللبونة في لبنان

أعلنت الوكالة اللبنانية، اليوم الإثنين أن هناك قصفا إسرائيليا يستهدف محيط منطقة اللبونة في القطاع الغربي.

جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بجراح خطرة خلال معارك في شمال قطاع غزة ليبلغ بذلك الإجمالي المعلن لقتلي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 364 جنديا.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.