بعد الـ70 شخصا.. روسيا تعلن إجلاء مواطنين آخرين من غزة لمصر اليوم

قال مستشار وزير الطوارئ الروسي، دانييل مارتينوف وفقا لوكالة سبوتنيك، إن هناك معلومات مؤكدة بإجلاء مجموعة جديدة من المواطنين الروس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح صباح اليوم.

وقال مارتينوف، إن الـ 70 روسيا الذين تم إجلائهم من قطاع غزة سيتوجهون إلى موسكو في الساعة 10 صباحا اليوم الإثنين.

وأوضح مارتينوف: "ستغادر المجموعة الأولى المكونة من 70 روسيا من قطاع غزة، صباح 13 نوفمبر، متوجهة إلى موسكو".

وأعلنت السفارة الروسية لدي مصر، الأحد، نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، عن نجاح عملية إجلاء 70 مواطنًا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وفقًا لوزراء الطوارئ الروسية، فإن أكثر من 60 مواطنًا روسيا يتواجدون حاليًا في أراضي مصر بعد عبورهم المعبر.